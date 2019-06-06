غيتس يتحول إلى عامل في مطعم للوجبات الخفيفة

تحول مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، وارن بافت، إلى عاملين ليوم واحد في مطعم الوجبات الخفيفة "ديري كوين" بمدينة أوماها الأمريكية.

وغرد غيتس على مدونته أنه زار المطعم لتناول طعام الغداء، والحصول على تمرينات لخدمة الزبائن وإعداد ما يطلبونه، ولا سيما البوظة. ونشر الملياردير صورة فيديو مع بافت وهما يخدمان الزبائن ويفشلان في استخدام آلة الحساب والبوظة/ كما ظهرا وهما ينلقيان الارشادات من عمال المطعم المذكور.