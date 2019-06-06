ألمانيا.. "قلعة رملية" ضخمة تحطم الرقم القياسي العالمي!

دخلت قلعة رملية ضخمة بنيت في مدينة بينز الساحلية الألمانية كتاب غينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أطول مبنى رملي في العالم.

ويبلغ طول القلعة 17.66 متر، وهي مصنوعة بالكامل من الرمل والماء دون هيكل دعم داخلي، وقد أنجزتها شركة Skulptura Projects GmbH.

وحطم هذا الرقم رقما قياسيا سابقا سجلته "قلعة الرمال" التي بنيت في 2017 في ديوسبورغ الألمانية وبلغ طولها 16.68 متر ونفذتها شركةSchauinsland-Reisen GmbH.

المصدر: وكالات