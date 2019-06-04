 
مباشر

الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخا جديدا في كازاخستان

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxvl

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبار صاروخ جديد مضاد للصواريخ في ميدان خاص بجمهورية كازاخستان

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم بيانا أعلنت فيه أن فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية "قام بإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الحفار سيفي بالغرض.. روسي يستغني تماما عن محرك السيارة