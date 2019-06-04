الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخا جديدا في كازاخستان

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبار صاروخ جديد مضاد للصواريخ في ميدان خاص بجمهورية كازاخستان

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم بيانا أعلنت فيه أن فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية "قام بإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".