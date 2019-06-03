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زيارة ترامب إلى بريطانيا.. هكذا تجنبت الملكة "الحرج"!

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مرة جديدة، كسرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برتوكولات العائلة الملكية في بريطانيا!.

وعلى خلاف ما جرى خلال زيارته في  يوليو الماضي، حيث استعرض ترامب مع الملكة إليزابيث ثلة الحرس الملكي، رافق ولي العهد الأمير تشارلز هذه المرة، الرئيس الأمريكي أمام عناصر الحرس، فيما وقفت الملكة وزوجة الأمير تشارلز، كاميليا، وميلانيا ترامب في انتظارهما!.

وكان ترامب "أربك" الملكة في زيارته الماضية بسبب البروتوكول.

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