وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوي إلى مطار القاهرة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوى لمطار القاهرة وهو بقبضة القوات الخاصة المصرية بعد تسلمه من ليبيا.
شاهد هذا الفيديو— youssef el zamalkawy (@ahlalalm1999) May 28, 2019
لحظه وصول هشام عشماوى مطار القاهره pic.twitter.com/d2zON580rR
وحوووش القوات الخاصه بالقوات المسلحه— حرب وجود (@ahmedamara37) May 28, 2019
تؤتى بالارهابى هشام عشماوى الى مصر لينال عقابه#كله_حيتحاسب
pic.twitter.com/biweLpV3De
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