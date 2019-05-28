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وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوي إلى مطار القاهرة

فيديوهات

وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوي إلى مطار القاهرة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوى لمطار القاهرة وهو بقبضة القوات الخاصة المصرية بعد تسلمه من ليبيا.

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