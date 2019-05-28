وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوي إلى مطار القاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الإرهابي المطلوب هشام عشماوى لمطار القاهرة وهو بقبضة القوات الخاصة المصرية بعد تسلمه من ليبيا.

شاهد هذا الفيديو

لحظه وصول هشام عشماوى مطار القاهره pic.twitter.com/d2zON580rR — youssef el zamalkawy (@ahlalalm1999) May 28, 2019