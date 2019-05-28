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أول رئيس لكازاخستان يمنح بوتين وساما خاصا!

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منح أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساما خاصا تقديرا لجهوده في توطيد العلاقات بين موسكو ونور سلطان.

وجاء تكريم الرئيس الروسي من الرئيس الكازاخي السابق، خلال زيارة الرئيس بوتين للعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، حيث شكره رئيس كازاخستان السابق على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية وإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأورواسي.

وجاء الوسام عبارة عن نجمة مصنوعة من الذهب.

ويشارك الرئيس الروسي غدا في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يعقد بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان في السنة ذاتها.

المصدر: RT

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