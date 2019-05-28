أول رئيس لكازاخستان يمنح بوتين وساما خاصا!

منح أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساما خاصا تقديرا لجهوده في توطيد العلاقات بين موسكو ونور سلطان.

وجاء تكريم الرئيس الروسي من الرئيس الكازاخي السابق، خلال زيارة الرئيس بوتين للعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، حيث شكره رئيس كازاخستان السابق على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية وإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأورواسي.

Обычно Путин вручает награды, но сегодня старинный друг Нурсултан из Нур-султана подарил ему звезду со своим профилем в золоте. С чувством юмора у первого главы Казахстана все хорошо) pic.twitter.com/UG39aXUWLm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.

وجاء الوسام عبارة عن نجمة مصنوعة من الذهب.

ويشارك الرئيس الروسي غدا في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يعقد بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان في السنة ذاتها.

المصدر: RT