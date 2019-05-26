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رئيس أوكرانيا يستعيد دور الممثل الكوميدي للحظات

فيديوهات

رئيس أوكرانيا يستعيد دور الممثل الكوميدي للحظات
Sputnik Valentyn Ogirenko
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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استعاد رئيس أوكرانيا الجديد، فلاديمير زيلينسكي للحظات دوره كممثل كوميدي فرقص ووزع النكات في استعراض لفرقة شونسون غير عابئ برسميات الرئاسة.

وظهر الرئيس زيلينسكي في لقطات فيديو جديدة يرقص مع فرقة شونسونييه على وقع موسيقى ساخرة، مرتديا تي شيرت وبنطالا وقميص جينز.

وأثبت الرئيس الأوكراني الذي تسلم منصبه في العشرين من الشهر الجاري، أن الطبع يغلب التطبع، وأن طبع الممثل في شخصيته يطغى على دور الرئيس الذي اكتسبه بالانتخاب.

المصدر: RT

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