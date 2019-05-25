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جنوب إفريقيا.. طائرات إيرباص تشارك في احتفالات تنصيب الرئيس

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شاركت طائرات تابعة للخطوط الجوية في جنوب إفريقيا، في الاستعراض الجوي الذي رافق عملية أداء الرئيس الجديد للبلاد سيريل رامافوزا لليمين الدستورية.

وظهرت طائرات من طراز إيرباص للنقل المدني في سماء العاصمة بريتوريا وهي تؤدي حركات التفاف ودوران في سماء المدينة.

وتعتبر الخطوط الجوية في جنوب إفريقيا، أكبر ناقل في القارة السمراء، وتمتلك 55 طائرة في الخدمة غالبيتها من طراز إيرباص وبوينغ.

المصدر: RT

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