بالفيديو.. هليكوبتر مصرية تخمد حرائق إسرائيل

نشرت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فيديو لهليكوبتر مصرية وهي متجهة إلى موقع حريق في قرية بيت عزرا، بين مدينتي أسدود وعسقلان في إسرائيل لتساعد في إخماده.

An Egyptian helicopter helps in putting out the fire that has broken out in Beit Ezra, a village near the cities of Ashded and Ashqelon. pic.twitter.com/9z6uzns63C — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 24 мая 2019 г.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: RT