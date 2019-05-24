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بالفيديو.. هليكوبتر مصرية تخمد حرائق إسرائيل

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بالفيديو.. هليكوبتر مصرية تخمد حرائق إسرائيل
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نشرت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فيديو لهليكوبتر مصرية وهي متجهة إلى موقع حريق في قرية بيت عزرا، بين مدينتي أسدود وعسقلان في إسرائيل لتساعد في إخماده.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: RT

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