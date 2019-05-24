طائرة صينية تتعرض لموقف مرعب للغاية خلال هبوطها (مشاهد من الداخل والخارج)

عاش ركاب طائرة صينية لحظات عصيبة خلال عملية هبوطها في مطار بكين الدولي بعد أن بدأت تتمايل بقوة بسبب الرياح الشديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطيار حاول الارتفاع بالطائرة قبيل ملامستها لأرض المدرج لتنفيذ محاولة هبوط ثانية، تكللت بالنجاح.

وقال أحد المسافرين على متن الطائرة إن حالة من الرعب أصابت الركاب لأنها بدأت تنحرف بشدة، وانخفضت فجأة بشكل مرعب لمدة 4 ثوان.

المصدر: RT