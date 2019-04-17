شاهد.. حزب "الشعب الجمهوري" المعارض يتسلم رئاسة بلدية اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqd8
أعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، تسلم مرشحه أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة.
ووصل مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو، والفائز برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي، إلى قصر العدل بمنطقة "جاغلايان" في إسطنبول، حيث استلم وثيقة رئاسة البلدية هناك.
الشعب الجمهوري يعلن تسلم مرشحه وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2019
من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة#تركياhttps://t.co/wAGebArG2kpic.twitter.com/JOg3fD8spg
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)