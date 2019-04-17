شاهد.. حزب "الشعب الجمهوري" المعارض يتسلم رئاسة بلدية اسطنبول

أعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، تسلم مرشحه أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة.

ووصل مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو، والفائز برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي، إلى قصر العدل بمنطقة "جاغلايان" في إسطنبول، حيث استلم وثيقة رئاسة البلدية هناك.