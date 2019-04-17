الجراد السعودي يهاجم محافظات إيرانية

هاجمت أسراب من الجراد قادمة من السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية لإيران.

وقال مدير مؤسسة الحفاظ على النباتات بمديرية الزراعة بمحافظة هرمزكان، حميد دولتي، إن أسراب الجراد دخلت إلى إيران قادمة من السعودية، موضحا أن هذه الحشرات تشكل تهديدا للأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى أن المؤسسة في المحافظة تكافح الجراد حاليا على 18 ألف هكتار.

المصدر: تسنيم