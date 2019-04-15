وثّق مقطع فيديو لحظة إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، وظهر أن الطائرة استهدفت بصاروخين مضادين للجو، نجح أحدهما في إصابتها.

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري قد أقر أمس بأن الجيش خسر طائرة من طراز" ميغ - 21"، ولم يستبعد أن تكون قد أسقطت بصاروخ.

وتمكن قائد الطائرة، العقيد جمال بن عامر من الهبوط بالمظلة، ووصل إلى الأرض سالما في منطقة جنوبي طرابلس تسيطر عليها وحدة تابعة للجيش.

المصدر: RT