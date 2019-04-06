اشتباكات بين مهاجرين وشرطة مكافحة الشغب اليونانية

اشتبك مئات المهاجرين المحتجين يوم السبت مع شرطة مكافحة الشغب اليونانية لليوم الثالث على التوالي خارج معسكر للاجئين.

ورشق المهاجرون في ديافاتا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب التي من جهتها استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وسقط العديد من المهاجرين في حالات إغماء، بينهم أطفال، وسط دخان الغاز المسيل للدموع.

يقول المسؤولون اليونانيون إن المهاجرين تمت تعبئتهم من خلال أخبار مزيفة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير كاذبة تفيد بأن الطريق إلى أوروبا الوسطى ، مغلقة بإحكام أمام المهاجرين لمدة ثلاث سنوات ، وأن الحافلات المستأجرة من قبل المنظمات غير الحكومية كانت تنتظر عند الجهة الأخرى من الحدود مع مقدونيا الشمالية ، بحوالي 60 كيلومترا (40 ميلا) إلى الشمال.