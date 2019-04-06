لحظات مأساوية لإيرانية فقدت منزلها بالفيضانات

لاقى مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة فقدت منزلها بفيضانات إيران، رواجا كبيرا وتفاعلا واسعا.

ويظهر الفيديو امرأة من خوزستان تبكي على منزلها في مدينة شوش بعد أن عادت إليه لتجده غارقا في مياه الفيضانات.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس في عدة مناطق إيرانية، مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 70 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.

المصدر: RT