شاهد.. مناورات روسية ضخمة بمشاركة الدبابات والمدفعية والطيران

أجرت قوات روسية تابعة للأسطول الشمالي مناورات تكتيكية بمشاركة الدبابات والمدفعية والطيران.

وتدربت القوات المشاركة في المناورات على عمليات القتال الدفاعي والانتقال إلى الهجوم المضاد، كم تم استخدام الطائرات المسيرة للعثور على مواقع العدو الافتراضي.

ونفذت دبابات من طراز "تي 72 بي زي" وأنظمة "غراد" الصاروخية ومدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة المهام القتالية الهادفة إلى تدمير المعدات العسكرية للعدو الافتراضي.

وأصابت مجموعات صواريخ "فاغوت" المضادة للدبابات كل "الأهداف" التابعة للعدو.

كما تم أثناء المناورات التدرب على تنسيق العمليات بين وحدات القوات البرية والجوية.

وتمت العملية البرية بدعم من مقاتلات "سو-24 إم".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية