أردوغان يتلو القرآن ليلة الإسراء والمعراج

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام تركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن في جامع تشامليجا في إسطنبول أثناء إحيائه مناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وتلا أردوغان الآية 285 من سورة البقرة من القرآن الكريم.

شاهد الرئيس التركي طيب أردوغان يتلو ما تيسر من #القرآن_الكريم في مسجد تشامليجا بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. pic.twitter.com/LQ4fwCycTc — ترك برس (@TurkPressMedia) 2 апреля 2019 г.

المصدر: ترك برس