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أردوغان يتلو القرآن ليلة الإسراء والمعراج

فيديوهات

أردوغان يتلو القرآن ليلة الإسراء والمعراج
ترك برس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام تركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن في جامع تشامليجا في إسطنبول  أثناء إحيائه مناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وتلا أردوغان الآية 285 من سورة البقرة من القرآن الكريم.

المصدر: ترك برس

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