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هليكوبتر بولندية تحلق على الطريقة الأفغانية

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هليكوبتر بولندية تحلق على الطريقة الأفغانية
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نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة هليكوبتر بولندية من طراز "مي-24" الروسية، تطير على "الطريقة الأفغانية".

وجاء وصف طيران الهليكوبتر بـ"الأفغانية"، نظرا لقيامها بالتحليق مثل "الكوبرا المستعدة للهجوم"، حيث يظهر أنف المروحية لأسفل ومؤخرتها لأعلى، وهذه الطريقة طبقتها روسيا للإقلاع بالمروحيات المحملة بحمولة كبيرة.

المصدر: lenta.ru

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