هليكوبتر بولندية تحلق على الطريقة الأفغانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo3k
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة هليكوبتر بولندية من طراز "مي-24" الروسية، تطير على "الطريقة الأفغانية".
Mi-24 NATO making Unbelievable running takeoff 😎 pic.twitter.com/ChMCPUvg2v— Rotarywing (@Rotarywings1) 30 марта 2019 г.
وجاء وصف طيران الهليكوبتر بـ"الأفغانية"، نظرا لقيامها بالتحليق مثل "الكوبرا المستعدة للهجوم"، حيث يظهر أنف المروحية لأسفل ومؤخرتها لأعلى، وهذه الطريقة طبقتها روسيا للإقلاع بالمروحيات المحملة بحمولة كبيرة.
المصدر: lenta.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)