"بيبي ملك إسرائيل" يرشق بالطماطم في تل أبيب

نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو يظهر إمرأة ترشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالطماطم أثناء زيارته لسوق (هاتكفا) في تل أبيب أمس الثلاثاء مع زوجته سارة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قام نتنياهو بجولة خاطفة في السوق، ووسط هتافات "بيبي ملك إسرائيل" و "إيدا سارة"، تعرّض نتنياهو لرشق بالبندورة وكان محاطا بالعشرات من الحراس ورجال الأمن.

وبعد السوق ذهب نتنياهو إلى متنزه بات يام في تل أبيب.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"