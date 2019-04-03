 
مباشر

"بيبي ملك إسرائيل" يرشق بالطماطم في تل أبيب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo3j

نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو يظهر إمرأة ترشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالطماطم أثناء زيارته لسوق (هاتكفا) في تل أبيب أمس الثلاثاء مع زوجته سارة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قام نتنياهو بجولة خاطفة في السوق، ووسط هتافات "بيبي ملك إسرائيل" و "إيدا سارة"، تعرّض نتنياهو لرشق بالبندورة وكان محاطا بالعشرات من الحراس ورجال الأمن.

وبعد السوق ذهب نتنياهو إلى متنزه بات يام في تل أبيب.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية من المخابرات الفرنسية تكشف "أسرارا خطيرة" عن بوتفليقة