ظهر فيديو لرجل مسن من مقاطعة سيتشوان الصينية نما شعره بطول 5.5 متر، حيث أنه لم يقص شعره من 54 عاما وفقا لموقع Oddity Central.

ويدعى المواطن الصيني Ake Yizheng ويبلغ من العمر 77 عاما، حيث قرر أن يطلق شعر للنمو عندما كان عمره 23 عاما، لأنه يعتقد أنه جيد للصحة.

ووفقا له، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي عرض عليه ثلاثة آلاف يوان إذا قص شعره ولكنه رفض.

المصدر: lenta