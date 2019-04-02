شاهد.. ملك المغرب يحيي بابا الفاتيكان بـ4 لغات

رحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، ببابا الفاتيكان بطريقة خاصة، حيث تحدث أثناء مراسم الاستقبال الرسمي لبابا بـ4 لغات، وهي العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن هذا الخطاب يعد الأول من نوعه، باعتباره المرة الأولى التي يلقي فيها الملك خطابا بهذا العدد من اللغات.

وأثار هذا الخطاب إعجاب وإشادة المغاربة، الذين اعتبروه تاريخيا.

وشدد العاهل المغربي، في كلمته، في ساحة مسجد حسان، على أن "زيارة البابا فرنسيس لبلاده حدث استثنائي يبرهن على العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان".