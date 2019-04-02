 
مباشر

شاهد: سلطات سريلانكا تتلف 770 كيلوغراما من الكوكايين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnwq

أتلفت سلطات سريلانكا بحضور وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، نحو 770 كيلوغراماً من الكوكايين، وذلك في إطار الحملة التي تشنها البلاد ضد تهريب المخدرات.

وقام عناصر الشرطة بتفريغ الأكياس التي تحتوي على الكوكايين، أمام عدسات المصورين، وبحضور قاضيين ورئيس البلاد. وستنقل البضائع إلى مستودعات خارج العاصمة كولومبو، ثم إلى مصنع للإسمنت حيث سيتم إتلافها في الأفران.

وتقدّر قيمة كمية الكوكايين التي تمّ إتلافها بنحو 100 مليون دولار.

وكانت قوات الشرطة والجمارك قد ضبطت عدّة شحنات من الكوكايين في عامي 2016 و2017.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!