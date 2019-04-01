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شاهد لأول مرة.. الكاميرات تلتقط لحظة انسحاب الملك سلمان من قمة تونس!

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التقطت عدسات الكاميرات لحظة انسحاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في تونس.

وغادر العاهل السعودي خلال كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد موسى فكي، وتوجهت الكاميرات نحو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك ظهر الملك سلمان خلف السيسي وهو يغادر مقر القمة.

المصدر: RT

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