ملك الأردن يترجل ليحيي شابين سوريين
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أظهر فيديو على اليوتيوب الملك الأردني عبد الله الثاني وهو يترجل من سيارته بعد أن تهيأ للمغادرة ليحيي شابين سوريين يحملان لوحة فنية تعبيرا عن شكرهما له على دعمه للاجئين السوريين.
وكان الملك قد صعد إلى سيارته بعد انتهاء مراسم تسلمه جائزة "مصباح السلام" في بلدة اسيزي الإيطالية في حفل نظمته الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في دير القديس فرنسيس والقيادات السياسية والفكرية والدينية.
والشابان اللذان حملا لوحة فنية هما محمد الشاهين من ريف حلب ومحمد كريز من بلدة التل في ريف دمشق.
المصدر: "عمون"
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