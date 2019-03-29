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تكريم إلهام شاهين على مسرح بابل العراقي

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تكريم إلهام شاهين على مسرح بابل العراقي
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نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو خلال تكريمها في العراق على مدرج أحد مسارح مدينة بابل الأثرية.

وأرفقت شاهين الفيديو بتعليق استهلته بتقديم التعازي لذوي الضحايا الذين غرقوا في حادث عبارة الموصل، وتقدمت بالشكر لأهل بغداد على حسن ضيافتهم لها.

كما نشرت الممثلة المصرية صورا لها على حسابها مرتدية الحجاب بجانب ضريح الإمام الكاظم في بغداد.

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