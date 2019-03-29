شاهد: شاحنة تسحق سيارة والسائق ينجو بأعجوبة

التقطت كاميرا مراقبة في الطريق السريع بين شنغهاي وكوميبنغ بالصين مشهدا يظهر شاحنة تسحق سيارة كهربائية بعد ثوان من خروج السائق منها.

وكان الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، قد استأجر السيارة الكهربائية، لكن بطاريتها نفدت من الطاقة، فاضطر إلى إيقافها للاتصال بشرطة المرور. وخرج الشاب من السيارة وعبر الحاجز المعدني قبل لحظات من أن تسحق شاحنة كبيرة السيارة. وسقط الشاب على الطريق ونجا بأعجوبة، بينما سُحقت السيارة المستأجرة، ثم انقلبت الشاحنة.