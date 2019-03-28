الكويت.. خادمة فلبينية تنقذ رضيعا قبل لحظات من سقوط السقف
Reuters YASSER AL-ZAYYAT
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رصدت كاميرا مراقبة في أحد المنازل بالكويت، تمكن خادمة فلبينية من إنقاذ حياة طفل رضيع كان معرضا لخطر الموت بانهيار سقف غرفته.
وتظهر في الفيديو الخادمة وهي تتجه بسرعة نحو الرضيع وتنتشله من مكانه وتخرجه بسرعة من الغرفة قبل لحظات قليلة من سقوط سقف الغرفة بالكامل في المكان الذي كان فيه الطفل لتنقذ بذلك حياته.
المصدر: يوتيوب
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