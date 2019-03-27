مواطنة من القومية التركمانية تصرخ في وجه الرئيس الإيراني

صرخت مواطنة من القومية التركمانية من منكوبي فيضانات الأيام الأخيرة بوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته اليوم إلى المناطق المتضررة في محافظة كلستان شمال البلاد.

وصاحت المواطنة أن بيتها تهدم وأن على السلطات تقديم مساعدات عاجلة.

ووصل الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء إلى محافظة كلستان للاطلاع على الأوضاع بعد الكارثة التي حلت بالبلاد، فيما تستمر عمليات تصريف المياه لتقديم الدعم للمتضررين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، أن عدد ضحايا السيول الجارفة في مدينة شيراز، جنوبي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا و 94 مصابا.

وشهدت أغلب المحافظات الإيرانية يوم الاثنين، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن خسائر بشرية، بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.