الولايات المتحدة تختبر صاروخين اعتراضين فوق المحيط الهادئ

أعلنت الولايات المتحدة نجاح اختبار منظومة لاعتراض صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ أن المنظومة الاعتراضية المتمركزة في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا تمكنت من إصابة صاروخين بالستيين عابرين للقارات أطلقا من مركز للتجارب الصاروخية في جزر مارشال الواقعة على بعد نحو سبعة آلاف كيلو متر من الساحل الغربي للولايات المتحدة.