 
مباشر

الولايات المتحدة تختبر صاروخين اعتراضين فوق المحيط الهادئ

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmy7

أعلنت الولايات المتحدة نجاح اختبار منظومة لاعتراض صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ أن المنظومة الاعتراضية المتمركزة في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا تمكنت من إصابة صاروخين بالستيين عابرين للقارات أطلقا من مركز للتجارب الصاروخية في جزر مارشال الواقعة على بعد نحو سبعة آلاف كيلو متر من الساحل الغربي للولايات المتحدة.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تسلمت الجزائر قادة في داعش ضمن 29 عنصرا تم ترحيلهم على متن طائرة أمريكية؟