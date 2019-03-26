مراسل إيراني يبث تقريره التلفزيوني مغمورا بالمياه

بث المراسل الإيراني محمد رضا حسيني باي تقريره على الهواء، وهو يقف مبللا بالمياه في أحد شوارع بلدة آق قلا، شمال إيران.

وكان المراسل يسلط الضوء على المشاكل التي تواجهها المنطقة بعد الفيضانات الغزيرة التي ضربتها مؤخراً.

وشهدت أغلب المحافظات الإيرانية أمس الاثنين، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن خسائر بشرية بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.