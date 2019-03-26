هجوم داخل مسجد على زعيم حزب العمال البريطاني

أقدم شاب بريطاني على رشق رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن بالبيض، خلال لقاء انتخابي داخل أحد المساجد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيال الشاب جون مورفي البالغ من العمر 31 سنة، وهو مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على كوربن ببيضة في رأسه، وهو يصيح "احترموا التصويت".

وكان كوربن في المسجد يوم 3 مارس الجاري إلى جانب زوجته ووزيرة الداخلية في حكومة الظل البريطانية دياني آبوت، وفوجئ بالهجوم وهو جالس على كرسي يتناول وجبة خفيفة.

وحكم على الشاب بالسجن لمدة 28 يوما.

EGGS FOR #Brexit

The 31-Year- Old Brexiteer Who Assaulted the UK's Leader Of The Opposition @jeremycorbyn By Smashing An Egg Onto His Head Has Been Sent To Jail For 28 days. This Disgraceful Behaviour Comes At a Time of Heightened Tension Surrounding The #BrexitMayhempic.twitter.com/WKAln5JYWH — TONYINBHAM (@TT0121) 25 mars 2019

المصدر: RT