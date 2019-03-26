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هجوم داخل مسجد على زعيم حزب العمال البريطاني

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هجوم داخل مسجد على زعيم حزب العمال البريطاني
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أقدم شاب بريطاني على رشق رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن بالبيض، خلال لقاء انتخابي داخل أحد المساجد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيال الشاب جون مورفي البالغ من العمر 31 سنة، وهو مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على كوربن ببيضة في رأسه، وهو يصيح "احترموا التصويت".

وكان كوربن في المسجد يوم 3 مارس الجاري إلى جانب زوجته ووزيرة الداخلية في حكومة الظل البريطانية دياني آبوت، وفوجئ بالهجوم وهو جالس على كرسي يتناول وجبة خفيفة.

وحكم على الشاب بالسجن لمدة 28 يوما.

المصدر: RT

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