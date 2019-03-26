 
مباشر

فيديو.. إسرائيل تقصف مقرا تابعا لحركة "حماس" في حي الصبرة بغزة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lms2

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة قصف وتدمير مقر تابع لحركة "حماس" في حي الصبرة بقطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على شمال تل أبيب في وقت سابق، وسقط في منطقة سكنية ما أدى إلى تدمير منزل وإصابة 7 أشخاص.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا