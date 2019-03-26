فيديو.. إسرائيل تقصف مقرا تابعا لحركة "حماس" في حي الصبرة بغزة
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نشر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة قصف وتدمير مقر تابع لحركة "حماس" في حي الصبرة بقطاع غزة.
مقر #حماس المستهدف في #حي_صبرةpic.twitter.com/gWc6MEi2uk— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 марта 2019 г.
#بالفيديو قصف مقر #حماس في #حي_الصبرة#حماس_تحت_القصف#حماس_مسؤولةpic.twitter.com/q1e4oTjCev— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 марта 2019 г.
وشن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على شمال تل أبيب في وقت سابق، وسقط في منطقة سكنية ما أدى إلى تدمير منزل وإصابة 7 أشخاص.
المصدر: RT
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