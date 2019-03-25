تدمير مكتب إسماعيل هنية بالكامل بعد قصفه بثلاثة صواريخ (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmqw
دمرت القوات الإسرائيلية مساء يوم الاثنين مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بثلاثة صواريخ.
وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 марта 2019 г.
أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل #هنية التي تقع في حي #الرمال في شمال قطاع #غزة.
الحديث عن مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة وتم استهدافه في عملية عامود السحاب #حماس_تحت_القصف#حماس_مسؤولةpic.twitter.com/a5zsL7CCnO
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)