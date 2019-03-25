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تدمير مكتب إسماعيل هنية بالكامل بعد قصفه بثلاثة صواريخ (فيديو)

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تدمير مكتب إسماعيل هنية بالكامل بعد قصفه بثلاثة صواريخ (فيديو)
Reuters
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
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دمرت القوات الإسرائيلية مساء يوم الاثنين مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بثلاثة صواريخ.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

المصدر: RT

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