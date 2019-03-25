تدمير مكتب إسماعيل هنية بالكامل بعد قصفه بثلاثة صواريخ (فيديو)

دمرت القوات الإسرائيلية مساء يوم الاثنين مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بثلاثة صواريخ.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

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أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل #هنية التي تقع في حي #الرمال في شمال قطاع #غزة.

الحديث عن مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة وتم استهدافه في عملية عامود السحاب #حماس_تحت_القصف#حماس_مسؤولةpic.twitter.com/a5zsL7CCnO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 марта 2019 г.

المصدر: RT