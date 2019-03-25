برلماني مصري "يحبس دموعه" أثناء حديثه عن سوريا! (فيديو)

قال النائب في البرلمان المصري سعيد حساسين، خلال استضافته النائب مصطفى بكري ضمن برنامجه الخاص، إن الأخير "عيناه تغرغرت بالدموع خلال حديثه عن سوريا داخل مجلس النواب".

وأكد بكري، خلال حديثه مع سعيد حساسين، أن قرار ترامب بإعلان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية يخالف الأعراف القانونية والدولية، وهو "يحاول بكل الطرق إصباغ قانونية على احتلال إسرائيل للأراضي العربية".

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن "الصمت العربي أغرى ترامب لاتخاذ قرار يعادي الحقوق العربية كافة"، مؤكدا أن القرار جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وليس أمام العرب إلا الاجتماع واتخاذ قرارات قوية تردع أمريكا.

وأضاف أنه إذا لم يحدث رد فإن أمريكا لن تتراجع عن قراراتها، وستواصل سياساتها ضد الدول العربية.

المصدر: يوتيوب