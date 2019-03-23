إيران: فيضانات تتسبب بأضرار جسيمة للمناطق الشمالية على طول بحر قزوين

هطلت أمطار غزيرة على مقاطعتي جولستان ومازندران شمال إيران متسببة بأضرار كثيرة للمنازل هناك.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، فقد غمرت المياه ما لا يقل عن 70 قرية في جولستان وأكثر من 200 قرية في مازندران ، حيث قُتل شخصان في انهيار أرضي في مدينة العقبة عاصمة جولستان.

وفي وقت لاحق، أمر رئيس البلاد حسن روحاني بتقديم مساعدات فورية للناس في المناطق المتضررة.