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إيران: فيضانات تتسبب بأضرار جسيمة للمناطق الشمالية على طول بحر قزوين

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هطلت أمطار غزيرة على مقاطعتي جولستان ومازندران شمال إيران متسببة بأضرار كثيرة للمنازل هناك.

 وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، فقد غمرت المياه ما لا يقل عن 70 قرية في جولستان وأكثر من 200 قرية في مازندران ، حيث قُتل شخصان في انهيار أرضي في مدينة العقبة عاصمة جولستان.
وفي وقت لاحق، أمر رئيس البلاد حسن روحاني بتقديم مساعدات فورية للناس في المناطق المتضررة.

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