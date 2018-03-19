أول حالة وفاة بسبب "تاكسي أوبير" ذاتي القيادة

تسببت سيارة أجرة (تاكسي) ذاتية القيادة، تابعة لشركة "أوبير Uber" الأمريكية، بأول حالة وفاة لامرأة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت الصحيفة، بأن الحادث وقع في مدينة تيمبي، وهو أول حالة تسجل لوفاة أحد المشاة نتيجة حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائقا كان وقت وقوع الحادث يجلس خلف مقود السيارة التي كانت تسير تلقائيا.

وعقب الحادثة، أعلنت شركة Uber بالفعل تعليق اختبارات المركبات ذاتية القيادة في تيمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو، مؤكدة تعاونها مع السلطات الرسمية فيما يتعلق بالحادث.

المصدر: تاس

إياد قاسم