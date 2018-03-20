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الشرطة الأمريكية تبرئ سيارة أوبر ذاتية القيادة من جريمة صدم!

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برّأت الشرطة الأمريكية سيارة أجرة ذاتية القيادة، تابعة لشركة أوبر الأمريكية، بعد تورطها في أول حادث صدم راحت ضحيته امرأة أمريكية في مدينة تيمبي بولاية أريزونا.

ونقلت صحيفة "San Francisco Chronicle" عن رئيس شرطة تمبي بولاية أريزونا الأمريكية، قوله: "من الواضح أنه كان من الصعب جدا تجنب الاصطدام في وضع مماثل، سواء كان هناك سائق في المركبة أو أنها كانت تقاد آليا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كيف أن راكبة الدراجة قفزت من منطقة مظلمة إلى الطريق".

وأضاف: "وفقا لتقديري الأولي للحادث، أرى أن شركة أوبر ليست مذنبة فيه".

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين بأن سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر صدمت امرأة في مدينة تيمبي في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائقا كان وقت وقوع الحادث يجلس خلف مقود السيارة التي كانت تسير تلقائيا، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت بعد الحادث، تعليق اختبارات المركبات ذاتية القيادة في تيمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو، واستعدادها للتعاون مع السلطات الرسمية في ما يتعلق بالحادث.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم + أحمد باديان

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