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بالصور.. الغموض يكتنف حادث ذبح نازحة سورية وطعن رضيعها في لبنان!

مجتمع

بالصور.. الغموض يكتنف حادث ذبح نازحة سورية وطعن رضيعها في لبنان!
lebanoninapicture.com
صورة أرشيفية للنبطية جنوب لبنان
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قضت نازحة سورية نحبها، أمس الأحد، ذبحا في منزلها الكائن في بلدة شوكين التابع لقضاء النبطية جنوب لبنان.

وتم العثور على جثة السيدة غارقة في دمائها، بجانبها رضيعها، وتبدو على رقبته علامات طعن بالسكين، بينما كانت الفوضى تعم المكان، بحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل الرضيع على وجه السرعة إلى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، وهو بحالة حرجة، فيما تم اعتقال زوج الضحية السوري، وفتح تحقيق بالجريمة المروعة التي هزت المنطقة.

منزل الضحية السورية
جريمة مروعة راحت ضحيتها نازحة سورية

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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