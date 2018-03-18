 
مباشر
عاجل
لجنة الانتخابات المركزية: بوتين يتصدر بـ75.6% من الأصوات بعد فرز 60%

الحكومة السعودية تضيف شرطين لزواج السعوديات من الأجانب

مجتمع

الحكومة السعودية تضيف شرطين لزواج السعوديات من الأجانب
Reuters /Faisal Al Nasser
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzw5

ذكرت صحيفة "عكاظ"، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية السعودية، أن الحكومة اعتمدت حدا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للشروط المنصوص عليها منذ سنوات.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية، فإن الشرطين الجديدين اللذين أقرتهما الحكومة ينصان على :

1. وجوب ألا يتجاوز عمر الراغبة بالزواج من أجنبي الـ 50 عاما.

2. أن لا يتجاوز الفرق في العمر بين الراغبين بالزواج الـ 15 عاما.

وخاطبت الوزارة الجهات المعنية من أجل تضمين الشرطين الجديدين الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب الزواج بغير السعودية أو العكس.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

علي الخطايبة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
نشرة خاصة عن الانتخابات الرئاسية الروسية