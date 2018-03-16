ماذا قال داعية سلفي مصري عن عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

علق الداعية حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي المصري أبو إسحاق الحويني، على وفاة عالم الفيزياء الإنجليزي الشهير ستيفن هوكينغ.

﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾

كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار خالدًا مخلدًا، ورحمته ﷻ في الاخرة خص بها أهل الإسلام فقط

وكل ما قدمه #ستيفن_هوكينج للبشرية من نفع جزاه الله به في الدنيا رفعةً وثناءً وحظوةً وسؤدد وجاه.#حاتم_الحويني — حاتم الحويني (@Hatem_alhowainy) 14 марта 2018 г.

ونشر الحويني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار خالدًا مخلدًا، ورحمته، في الآخرة خص بها أهل الإسلام فقط، وكل ما قدمه ستيفن هوكينغ للبشرية من نفع جزاه الله به في الدنيا رفعةً وثناءً وحظوةً وسؤددا وجاه".

المصدر: "صحف مصرية"