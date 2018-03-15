هذه الظاهرة في مصر أخطر من الإرهاب

اعتبر الإعلامي المصري نشأت الديهي، أن ظاهرة الانفجار السكاني التي تشهدها مصر تعد أخطر من "الإرهاب والفساد والإهمال".

وأضاف الديهي: "نسبة الزيادة السكانية في البلاد ترتفع 2,5 سنويا، وكل سنة بنزيد دولة، بنزيد 2 مليون و500 ألف نسمة في الوقت الذي توجد فيه دول عربية لا تزيد عن مليون مواطن".

وأضاف عبر فضائية "ten"، أن كافة التقارير الاقتصادية عن مصر، مبشرة في كافة المجالات لكن ذلك لا قيمة له أمام الانفجار السكاني، وأن "هذه قضية منسية من الإعلام والثقافة والدراما التلفزيونية والأفلام بمصر".

المصدر: "صحف مصرية"