الشرطة السعودية تنقذ طفلا أُجبر على تدخين السجائر "لتلقينه درسا"!

أثار مقطع فيديو يظهر رجلا سعوديا وهو يجبر صبيا في الثالثة من عمره على تدخين السجائر، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تم اعتقاله من قبل السلطات.

ويصور الفيديو رجلا وهو يقوم بوضع سيجارة في فم طفل صغير، ليبدأ بالضحك مع الآخرين المتواجدين معه بالغرفة على ردة فعل الطفل المسكين.

وفي حديث مع Okaz Sunday، قال والد الطفل إن ابن عمه قام بإعطاء السيجارة لطفله، كوسيلة لمنعه من عادة سيئة يتبعها.

وأضاف والد الطفل: "اعتاد ابني على التقاط أعقاب السجائر من الأرض ووضعها في فمه. ولقد حاولنا عدة مرات منعه من فعل ذلك، لكنه لم يرتدع. وأراد ابن عمي أن يدفع ابني لتذوق السجائر، ليعرف أنها مقززة، ولمنعه من الاقتراب منها فيما بعد".

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ودفع شريط الفيديو النائب العام، سعود الموجب، إلى الأمر بإلقاء القبض على الرجل. وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إن شرطة النعيرية استخدمت مقطع الفيديو للتعرف على الرجل الذي ألقي القبض عليه، يوم السبت 10 مارس/ آذار.

والجدير بالذكر، أن القانون السعودي يحمي الأطفال والعائلة. ويقوم قاضي شؤون الأسرة بتقييم كل حالة، لتحديد العقوبة المناسبة، حسبما ذكرت تقارير Elsob7.

المصدر: RT

ديمة حنا