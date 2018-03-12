لأول مرة.. السماح للمرأة في السعودية بالعمل كموثقة وكالات 

وجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، بمساواة المرأة بالرجل في العمل كموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأعلنت الوزارة، اليوم الاثنين، عن استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.

وأكدت مصادر مطلعة أن الفرصة ستكون متاحة العام الحالي للمحاميات المسجلات، واللاتي يصل عددهن إلى 130 محامية، للعمل كموثقات، في مهمة عدلية جديدة تقوم بها المرأة.

وتعد خدمة الموثق إحدى مبادرات وزارة العدل، في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات، من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: عكاظ

رُبى آغا