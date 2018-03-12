فيديو تحرش سائق بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير ضجة في السعودية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بقصة تحرش سائق تاكسي في المملكة بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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ودشن مغردون وسما بعنوان #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر، عبروا فيه عن استنكارهم لما حصل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك للقبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها.

على إثر ذلك، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب،‏ أمس الأحد، أمرا بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتضمّن الأمر القبض على الشاب، والتحقق من صحة المتداول، وتطبيق الإجراءات بحقه، حتى لو كان المشهد عبارة عن تمثيل.

وظهر في الفيديو شاب يقود سيارة، ويحاول التحرش بالفتاة. فيما أشير إلى أن الشاب يعمل مع إحدى شركات الأجرة الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المملكة مثل هذه الحوادث، حيث أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة عاطي القرشي، أواخر شهر يناير الماضي، أنه تم القبض على 7 أشخاص بينهم 3 سعوديين و4 مقيمين بتهمة التحرش بفتيات في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة.

وأسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية عن تأكيد ما جاء في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر مجموعة من الشباب يلاحقون ويتحرشون بفتيات في منتجع درة العروس.

المصدر: وكالات

رُبى آغا