بالصور.. سعوديات بالعباءات الرياضية يمارسن الركض في شوارع جدة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مارست مجموعة سعوديات، الخميس، رياضة الركض في منطقة جدة القديمة المعروفة محليا بـ"البلد"، بزي تجاوز عادات المجتمع المحافظ، أطلق عليه "العباءة الرياضية".

ونشرت وكالة "رويترز" صورا لسعوديات يلبسن أزياء رياضية غير تقليدية وقبعات بدل الحجاب وهن يركضن في شوارع المنطقة فيما يتابعهن المارة باستغراب.

وكان الحدث لافتا للأنظار بسبب عدم تعود الشارع السعودي عليه، الذي عاش لسنوات طويلة وفق عادات وتقاليد محافظة، وقوانين تعتمد فتاوى تحرم هذا النوع من الفعاليات.

ونظم السباق فريق "Bliss Run" النسائي الذي أسسته رشا الحربي، ويهتم بتعزيز الاهتمام بصحة المرأة، عبر ممارسة برامج رياضات مختلفة.

Reuters Faisal Nasser

Reuters Faisal Nasser

Reuters Faisal Nasser

ويأتي هذا الحديث بعد أيام من ماراثون للجري شاركت فيه سعوديات، يقام لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، إلا أن فعالية اليوم كانت أكثر تجاوزا في مسألة الحجاب والستر.

وتعتزم السعودية إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات العام المقبل، وفقاً لما كشفه رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، هادي القحطاني.

يذكر أن السلطات السعودية نفذت في الأشهر الماضية عددا من الإجراءات الخاصة برفع بعض القيود عن حقوق النساء لدمجهن في الحياة الاجتماعية بشكل أكبر، وذلك في إطار حملة الإصلاحات، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البالغ 32 عاما، سنة 2016، مسمى "رؤية السعودية 2030".

وضمن هذه الخطة أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، العام الماضي، مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل في خطوة تاريخية من شأنها أن تسفر عن انضمام النساء إلى القوى العاملة في المملكة.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان