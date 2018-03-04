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رد لوشي النهائي على عرض رجل الأعمال السعودي "الخيالي"!

مجتمع

رد لوشي النهائي على عرض رجل الأعمال السعودي
alnilin.com
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بعد الجدل الكبير الذي احتدم على مواقع التواصل إثر عرض زواج مغر تقدم به رجل أعمال سعودي للإعلامية السودانية آلاء المبارك الشهيرة بلوشي، قررت آلاء الخروج عن صمتها وغرّدت على "تويتر".

وأهم ما ورد في تغريدة لوشي، إعرابها عن فخرها بانتمائها الإفريقي وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني.

وكانت لوشي قد غردت سابقا وردت على رابط إخباري يتحدث عن عرض "زواج خيالي" تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: "طيب موافقة".

وكشف موقع "النيلين" السوداني عن أن رجل الأعمال المذكور قد عرض على الإعلامية آلاء مهرا قدره 25 مليون دولار، إضافة إلى فيلا في العاصمة الرياض، لقاء قبوله زوجا لها على سنة الله ورسوله.

المصدر: النيلين 

نتاليا عبدالله 

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