كوريا الجنوبية.. تقليص أسبوع العمل لرفع معدل الولادات

أقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون يتعلق بتقليص أسبوع العمل من 68 إلى 52 ساعة، بهدف زيادة معدل الولادات في البلاد.

وأفادت صحيفة (ذي غارديان) بأن سريان هذا القانون سيبدأ في شهر يوليو المقبل في الشركات الكبرى أولا.

وتأتي خطوة تقليص ساعات العمل بمبادرة من "مون تشي إن" الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، الذي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16 بالمئة.

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وبموجب القانون الجديد، سيتكون أسبوع العمل من 40 ساعة عمل أساسية، و12 ساعة إضافية. أما المواطنون الذين هم تحت 18 سنة، فيمكنهم العمل 35 ساعة في الأسبوع بدلا من 40.

وأوضح خبراء معهد كوريا الجنوبية للدراسات الاقتصادية، أن هذا القانون سيكلف أصحاب العمل ما يقرب من 11 مليار دولار في السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع العمل في كوريا الجنوبية هو الأطول من بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء المكسيك.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما