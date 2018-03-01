الجامعات الروسية تحتل 8 مراكز لأفضل 50 تخصصا في العالم!

احتلت الجامعات الروسية ثمانية مراكز ضمن أعلى 50 تخصصا، في تصنيفات الأكاديمية الدولية لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم.

ونشرت مؤسسة " QS " البريطانية هذه الدراسة التحليلية المعنية بتصنيف مستويات التعليم في العالم، يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، حيث صنّفت فيها المؤسسات التعليمية وفق 48 مادة دراسية في 5 مجالات جامعية لعام 2018.

إقرأ المزيد

وتبوأت جامعة بطرسبورغ للتعدين المركز الـ 16 ضمن التصنيف بمادة (هندسة الكشف عن المعادن وتعدينها) ، بينما حصلت الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، بنفس المادة، على المركز الـ 30.

كما حازت جامعة موسكو الحكومية على ستة مراكز في 6 مجالات تعليمية، وهي "علم اللغة" (18) و"اللغات الحديثة" (26) و"الفيزياء وعلم الفلك" (27) و"الرياضيات" (38) و"الخدمات والسياحة والفنادق" (41) و"المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات" (49).

وأشادت الأكاديمية الدولية لأفضل المؤسسات التعليمية بقوة الجامعات الروسية في مجموعة من التخصصات كالفيزياء وعلم الفلك والرياضيات والكيمياء والهندسة الميكانيكية والمعلوماتية واللغات الحديثة.

المصدر: تاس

خالد ظليطو