الإعلامية المصرية ريهام سعيد في سجن القناطر

أحالت الجهات الأمنية المصرية الإعلامية ريهام سعيد إلى سجن النساء بالقناطر، عقب قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

وألقت السلطات المصرية القبض على معدة ومصور ببرنامج ريهام سعيد، ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرقي القاهرة.

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يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد أجرت منذ نحو 4 سنوات، معايشة لبرنامجها "صبايا الخير"، والذي يُعرض على قناة "النهار"، من داخل سجن النساء بالقناطر، والتي جسدت فيها دور سجينة، وقامت قوات الأمن النسائية بوضع "الكلابشات" في يدها واقتيادها إلى داخل العنبر، لتعود الآن إلى السجن ليس بصفة منتحلة وإنما بصفة متهمة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله