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تغريدة واحدة من شقيقة كارداشيان تكبد "سناب شات" خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار

مجتمع

تغريدة واحدة من شقيقة كارداشيان تكبد
Gettyimages.ru
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أدت تغريدة لعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر مفادها أنها لم تعد تستخدم تطبيق "سناب شات" ("Snapchat")، إلى انهيار سعر أسهم هذه الشركة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن سعر أسهم شركة "سناب شات" انخفض بمقدار 6,1%، وأن الشركة فقدت 1,3 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من نشر جينر وهي شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، تغريدة على صفحتها في تويتر تساءلت فيها: "هل هناك شخص آخر لا يستخدم "سناب شات"؟ أم أنا لا لوحدي؟".

المصدر: gazeta.ru

أولغا رودكوفسكايا

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