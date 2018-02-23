تغريدة واحدة من شقيقة كارداشيان تكبد "سناب شات" خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار

أدت تغريدة لعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر مفادها أنها لم تعد تستخدم تطبيق "سناب شات" ("Snapchat")، إلى انهيار سعر أسهم هذه الشركة.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن سعر أسهم شركة "سناب شات" انخفض بمقدار 6,1%، وأن الشركة فقدت 1,3 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من نشر جينر وهي شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، تغريدة على صفحتها في تويتر تساءلت فيها: "هل هناك شخص آخر لا يستخدم "سناب شات"؟ أم أنا لا لوحدي؟".

المصدر: gazeta.ru

أولغا رودكوفسكايا